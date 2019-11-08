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باكستان ستسمح لنواز شريف بالعلاج في الخارج

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رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إن بلاده ستسمح لرئيس الوزراء السابق نواز شريف بمغادرة البلاد للعلاج في بريطانيا لكنه حذر شريف من السعي لقضاء فترة ثانية في المنفى للهرب من تهم فساد.

وقال قرشي لرويترز في مقابلة "توصية الأطباء هي أنه في حاجة للسفر للخارج لإجراء مزيد من الفحوص".

وأضاف "إن كان هذا هو ما يتطلبه العلاج فإن الحكومة متجاوبة. قال رئيس الوزراء إن كل شيء ممكن ينبغي القيام به لإظهار إن الحفاظ على حياته مكفولة".

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وأفرج عن شريف (69 عاما) الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات بكفالة الشهر الماضي بعد الحكم عليه بالسجن سبعة أعوام في تهمة فساد وذلك عقب مشاكل صحية متكررة.

وينفي شريف الذي هيمن على المشهد السياسي الباكستاني لثلاثة عقود تهم الفساد زاعما أن لها دوافع سياسية.

 

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