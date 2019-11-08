المظاهرات الاحتجاجية تتواصل بالعراق والبرلمان يستجوب عبدالمهدي اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

فيما دخلت أمس المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية أسبوعها الثالث، قتل نحو ستة متظاهرين وأصيب نحو 100 آخرين خلال مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في البصرة وبغداد.

وتشهد ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وساحات التظاهر الأخرى في محافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف والحلة والمثنى منذ ليلة الخميس وصباح أمس اكتظاظا شعبيا كتقليد أسبوعي للتجمع يوم الجمعة.

وشهد ميناء أم قصر في البصرة منذ ساعات الصباح الأولى أمس حركة واسعة للشاحنات لنقل السلع والبضائع بعد انفراج أزمة إغلاقه من قبل المتظاهرين مؤخرا، ما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت الستة مليارات دولار.

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ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة لمناقشة تداعيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي وحتى الآن، حيث يسعى البرلمان إلى استجواب رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي لعرض موقف حكومته أمام البرلمان بشأن المظاهرات.

وأعلنت السلطة القضائية في هيئة النزاهة الحكومية منع سفر واستجواب عدد من النواب والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات في البصرة والسماوة والديوانية والحلة للتحقيق معهم في ملفات فساد تتعلق بالمال العام كجزء من مطالب المتظاهرين للحد من ظاهرة الفساد.

كما أعلنت نقابة المعلمين إنهاء اعتصامها في ساحة التحرير وفي ساحات التظاهر بالمحافظات بعد أسبوعين من أكبر إضراب تشهده المدارس العراقية في تاريخها لمساندة المتظاهرين.

وسينتظم طلبة المدارس الابتدائية والمتوسط والثانوية في صفوف الدراسة ابتداء من يوم غد، وتطالب التظاهرات بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإعادة تعديل بنود في الدستور العراقي ومكافحة الفساد.