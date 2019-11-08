شكرا لقرائتكم العراق.. سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة أميركية في نينوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الجيش العراقي في بيان إن 17 صاروخا سقطت قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية في شمال البلاد اليوم الجمعة لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.
وقال مصدر أمني إن الصواريخ سقطت قرب قاعدة القيارة العسكرية.ولم يذكر البيان أو المصدر الجهة التي يُعتقد أنها نفذت الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
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