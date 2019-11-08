بلدية طرابلس حذرت من استغلال مطالب الحراك للعودة إلى التعديات والمخالفات

حذرت ​بلدية طرابلس​، في بيان، من "مغبة محاولات البعض استغلال مطالب وحقوق الحراك في المدينة للعودة إلى التعديات والمخالفات في الشوارع والممتلكات العامة وخلق أزمات جديدة في الأسواق الداخلية والشوارع الرئيسية والفرعية".

وأكدت البلدية عزمها على "قمع المخالفات الجديدة من خلال عناصر الشرطة البلدية و​القوى الأمنية​ الأخرى للحفاظ على سلامة الأهالي وعدم تشويه المدينة وتخفيف ازدحام السيارات".