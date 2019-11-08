الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية.
أما الأحد، فقليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بينما الإثنين قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.
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