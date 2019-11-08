اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب جورج عطا الله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "‏في كل طلبات ​الثورة​ ما سمعنا شي عن إلزامية عودة ​النازحين السوريين​ على ​سوريا​ والأنكى انو الجميع تجاهل البيان الأوروبي عن ضرورة تأمين اندماجهم وتوظيفهم في المجتمعات المضيفة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جورج عطاالله: الجميع تجاهل البيان الأوروبي عن ضرورة تأمين اندماج اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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