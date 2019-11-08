رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​، في حديث تلفزيوني، أن مقاربة الملف الحكومي ما بعد السابع عشر من تشرين الأول تختلف عما كانت عليه قبل هذا التاريخ، معتبراً أنه "يجب البحث في كيفية التعامل مع الواقع الجديد".

وأوضح حبيش أن ​الحريري​، خلال لقائه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، لم يكن متمسكاً بالبقاء في موقع ​رئاسة الحكومة​، لكنه لفت إلى أن "​حزب الله​" و"​حركة أمل​" لا يقبلان إلا بالحريري شخصياً، مشيراً إلى أن الإتصالات لا تزال قائمة ولم تتبلور بصورة واضحة حتى الآن.



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كانت هذه تفاصيل خبر حبيش: الإتصالات الحكومية لا تزال قائمة ولم تتبلور بصورة واضحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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