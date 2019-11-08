أسود: محاربة الفساد تستوجب وقف العمل بمناقصات شركة inkript

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​محاربة الفساد​ تستوجب وقف العمل بمناقصات شركة inkript وهشام عيتاني ورفاقه من وزير الداخلية السابق والحالي ومن وزير المالية وأحد السياسيين السابقين وغيرهم من من قبض الرشاوى لتمريرها لنهب الناس والإثراء غير المشروع بكل من ​لوحات السيارات​ دفتر السوق وجوازات السفر. يسعد مساك سعد".

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