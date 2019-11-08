أشارت قناة "الجديد" إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ يستعد بين الليلة وصبيحتها لإعلان موقفه في البقاء أو الإعتذار عن مهمة لم يكلفها إلى الآن، ناقلة عن مصادر بيت الوسط أن كل الاحتمالات واردة لكون الشروط السياسية لم تتغير إلى تاريخه.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للجديد: كل الاحتمالات واردة لكون الشروط السياسية لم تتغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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