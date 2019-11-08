ابو سليمان نفي اي رغبة او بحث لتولي منصب حاكم مصرف لبنان

علق وزير العمل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​كميل أبو سليمان​ على ما ورد في أحد المواقع تحت عنوان "​كميل ابو سليمان​ يسوق نفسه خلفا ل​رياض سلامة​"، نافيا "نفياً قاطعاً أي نية او رغبة او استعداد لتولي منصب حاكم مصرف ​لبنان​ ولم ابحث هذا الأمر مع أي شخص".

وفي بيان له رأى أبو سليمان ان "المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود على إخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية وليس في البحث عن مواقع ومناصب لا قيمة لها إذا سقط، لا سمح الله، السقف اللبناني على الجميع".