بنك عودة: المحتجون أمام فرع صور لا تربطهم أي علاقة مصرفية بالبنك

أوضح ​بنك عودة​، في بيان له، أن المحتجين أمام فرع صور العباسية، الذين يظهرون في الفيديو والصور المنشورة، ليسوا زبائن بنك عودة ولا تربطهم أي علاقة مصرفية بالبنك.

وشدد بنك عودة على أنه تجنباً لتدهور الأمور، تم اقفال أبواب الفرع حرصاً منه على سلامة الجميع، مشيراً إلى أنه يقوم في هذه الظروف الاستثنائية بتلبية حاجات زبائنه في كل فروعه.

وأكد أنه قبل بداية شهر تشرين الثاني باشر في تسديد الرواتب الموطنة لديه، بما في ذلك رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، داعياً إلى التصرف بحكمة وبمسؤولية في هذه الظروف الدقيقة، مما سيسهم حتماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي.