ريفي: حجم فساد باسيل وحزب الله أمر يعرفه الجميع

اعتبر الوزير السابق ​اشرف ريفي​ انه "لا يمكن للفساد أن يكافح الفساد، وهناك من يحاول تصفية أخصامه ليبرر فساده لمجرد التهويل ودون أي دليل والشعب يراها عراضات عبثية"، مشيرا الى ان "حجم فساد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ و​حزب الله​ أمرُ يعرفه الجميع".

وفي حديث تلفزيوني، توجه ريفي الى باسيل بالقول:"من أين لك هذا ؟ ماله فاسد وملف الكهرباء هو أكبر ملف فساد منذ 10 سنوات وسبق وتقدمتُ للنيابة العامة التمييزية ب7 ملفات تُدينه وسأعيد نشرها للرأي العام"، مشددا على "اننا نراهن على نجاح ​الثورة​ لخلق سلطة سياسية حرة غير خاضعة لحزب الله".