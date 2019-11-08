اشار رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ واعضاء المجلس البلدي للمدينة الى انه "من موقع الإحترام لكل وسائل واشكال التعبير السلمي والحضاري عن صرخات الغضب والوجع لدى مختلف شرائح المجتمع على امتداد الوطن ، يعبر رئيس وأعضاء المجلس البلدي ل​مدينة صيدا​ عن استنكارهم الشديد للإساءة والتعرض لقامة وطنية كبيرة مثل رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ الذي عمل لصيدا وللبنان لسنوات طويلة ولا سيما عندما كان نائباً للمدينة وعمله مع سعادة النائب السيدة ​بهية الحريري​ من اجل تنميتها ونهوضها ومعالجة كل مشكلاتها ومتابعة مشاريعها والسعي الدؤوب من اجل تأمين المصادر والموارد التي كان لها الدور الحاسم في تحقيق الكثير من المشاريع والانجازات في المدينة"، معتبرا "اننا لا ننسى كيف أزيل جبل ​النفايات​ بمكرمة ملكية سعودية وبمسعى مشكور من دولة الرئيس فؤاد السنيورة وكذلك مشاريع أخرى كان لدولة الرئيس الدور الأساسي او الباع الطويل في ان تبصر النور او تستكمل . ومنها على سبيل المثال مشروع متحف صيدا التاريخي الذي قام الرئيس السنيورة بتأمين التمويل للمرحلتين الأولى والثانية منه من دولة ​الكويت​".



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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس واعضاء بلدية صيدا استنكروا الاساءة التي تعرض لها السنيورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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