كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي ينتقد إدارة "ترامب" لعدم منعها العدوان التركي على سوريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مسؤول أمريكي كبير، انتقاداً إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب عدم بذلها جهودا كافية لمنع هجوم تركيا في سوريا.

وبحسب تقرير لقناة "مداد نيوز"، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، انتقد الجهود التركية لتنفيذ "التطهير العرقي" في الشمال السوري.

وأكد على أن تركيا والفصائل، التي تدعمها ارتكبوا جرائم حرب ضد الأكراد وسكان مناطق الشمال السوري، كما وجه اللوم لإدارة ترامب بسبب عدم التصدي عسكريا أو وقف الجرائم التركية بحق المدنيين العدوان التركي على شمال سوريا، والتى تسببت في تهجير نحو 200 ألف مدني وسقوط مئات الضحايا من المدنيين السوريين، كما تم تسجيل عمليات تصفية وإعدامات ميدانية للناشطين الأكراد.