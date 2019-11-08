كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة العراقية تحرك قضايا فساد ضد عدد من كبار المسؤولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سعد الحديثي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، مساء اليوم الجمعة، أن "الحكومة قامت بتحريك العديد من قضايا الفساد ضد عدد من كبار المسؤولين العراقيين".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن "الحكومة العراقية تعمل على سن العديد من القوانين الإصلاحية في البلاد"، وذكر أن الحكومة "تعمل على سن قانون جديد للانتخابات وتوزيع عادل للثروة".

هذا وأفادت أنباء بقيام عناصر الأمن العراقي، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في البصرة، اليوم، ما أسفر عن جرح 3 أشخاص على الأقل، كما أوقع الأمن أيضا إصابات بالمتظاهرين في بغداد.

ها وأكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في بيان جديد لها، على مقتل 23 متظاهرا وإصابة 1077 خلال 5 أيام من الاحتجاجات.

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وأشار الحديثي إلى أن "الحراك يساعد السلطة السياسية على معالجة الكثير من الخلل"، مشدداً على أن "الحراك السلمي محل احترام من قبل السلطات"، في إشارة ضمنية إلى استنكار أي عمليات تخريب من جانب بعض المتظاهرين.