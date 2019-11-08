كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: لن نصغي للدعوات التي تطالب برحيل السوريين من تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، في كله له ألقاها اليوم الجمعة، إن "أنقرة لن تصغي مطلقا للدعوات، التي تطالب برحيل المواطنيين السوريين من تركيا".

وأوضح الرئيس التركي، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات أسبوع المولد النبوي الشريف بالعاصمة التركية "إسطنبول"، "لن نصغي بتاتا لمن يقولون: ليرحل السوريون"، كما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأضاف أن "المسلمين اليوم يعيشون أياما عصيبة، في فترة أسرت فيها الفتنة الطائفية والتعصب للعرق واللون واللغة والقبيلة قلوب وعقول المسلمين".

كما نوه أردوغان، إلى أن الحضارة الإسلامية كأنها تتعرض لإبادة ثقافية من قبل القطعان القاتلة مثل "داعش" و"بوكو حرام" و"الشباب" و"غولن" و"بي كا كا" و"ي ب ك" من جهة، ومن جهة أخرى تمزق جسدها براثن الجهل والتعصب المذهبي.

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هذا وقامت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، باعتقال أعدادًا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ممن يحملون جنسيات دول أوروبية، وذلك خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق شمال شرقي سوريا.