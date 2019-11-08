كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يعين وزيرا للدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، مساء اليوم الجمعة، إنه سوف يقوم بتعيين نفتالي بينيت، وزيرا للدفاع، وشكّل ائتلافا مع حزب "اليمين الجديد"، الذي يضم 3 أعضاء في الكنيست من بينهما، بينيت، وايليت شاكيد وزيرة العدل السابقة.

هذا وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلاف بعد انتخابات 17 سبتمبر، كما رفض سابقا إعطاء بينيت هذه الحقيبة.

وتحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته مع النواب الثلاثة في حزب بينيت ليشكل ائتلافا مع حزب الليكود. والنواب هم: بينيت وشاكيد ومتان كهانا، في الوقت الذي يحاول فيه منافسه الرئيسي، بيني غانتس، الحصول على تأييد 61 نائبا في الكنيست، نصف عدد النواب زائد واحد، لتشكيل حكومة ائتلافية.

وأوضح بيان صادر عن الليكود، أن "رئيس الوزراء نتنياهو عرض على نفتالي بينيت تعيينه وزيراً للدفاع، ووافق الأخير على العرض".

كما اتفق الاثنان على أن "اليمين الجديد الذي شكله بينيت ووزيرة العدل السابقة، سينضم إلى الائتلاف مع الليكود ويلتزم العمل كقوة مشتركة خلال الفترة البرلمانية الحالية"، بحسب البيان.

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هذا وكان أعلن بينيت ووزيرة العدل السابقة، في ديسمبر الماضي، أنهما غادرا الحزب الوطني الديني "البيت اليهودي"، لإطلاق حزبهما "اليمين الجديد"، وذلك في مؤتمر صحفي عقداه في تل أبيب.

وكتبت شاكيد على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في قرار مشترك اتفقنا على تعيين بينيت وزيرا للدفاع حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".

وقال غانتس رئيس ائتلاف "أزرق أبيض"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد مر حوالي أسبوعين منذ أن فوضني رئيس الدولة تشكيل الحكومة، وكانت المهمة الرئيسية ولا تزال هي تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة وليبرالية".

وأضاف غانتس: "في الوقت نفسه، نستكشف بدائل أخرى لتشكيل الحكومة إذا لم تنضج المفاوضات مع الليكود، وبالطبع هناك أشياء تجري في الغرف المغلقة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتشكيل الحكومة ومنع إجراء مزيد من الانتخابات الباهظة الثمن وغير الضرورية".

وأكد رئيس ائتلاف "أزرق أبيض" على أنه التقى نتنياهو مرتين، قائلا: "للأسف أخشى أن يكون الليكود غير معني بالتوصل إلى اتفاق حقيقي، وغير راغب في مناقشة الخطوط الأساسية للحكومة المستقبلية".

وأضاف: "قرر زعيم الليكود نتنياهو جر إسرائيل إلى حملة انتخابية للمرة الثالثة، وهذه مصيبة للدولة".