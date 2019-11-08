كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقفات احتجاجية تتحول إلى اشتباكات في شوارع هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على ضوء الشموع، تظاهرات هونج كونج حدادا على طالب توفي، اليوم الجمعة، بعد سقوط شديد خلال مظاهرة مؤيدة للديمقراطية، سرعان ما تحولت إلى حرائق الشوارع واشتباكات القط والفار بين المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والشرطة.

ويبدو أن مركز العنف يقع على طريق ناثان، في منطقة كولون في مونغ كوك، أحد أكثر المواقع اكتظاظًا بالسكان في العالم، حيث قام النشطاء ببناء المتاريس ووضعوا في مدخل محطة المترو.

كما استخدمت الشرطة روبوتًا، في محاولة لتفجير عبوة ناسفة مشتبه بها في أحد الشوارع الجانبية بعد ثلاثة انفجارات على الأقل في المنطقة وسط مواجهات بقنبلة حارقة ألقيت المحتجين لساعات.

وسقط تشاو تسزلوك، الذي درس في جامعة العلوم والتكنولوجيا (UST)، يوم الاثنين الماضي من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني في ساحة انتظار السيارات عندما فرقت الشرطة المحتجين، وكان هذا أول وفاة للطلاب في أشهر من المسيرات.

ومن المرجح أن يثير موته غضب الشرطة، التي تتعرض لضغوط بسبب اتهامات القوة المفرطة في الوقت، الذي تتصارع فيه المستعمرة البريطانية السابقة مع أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

كما حطم طلاب جامعة جنوب تكساس فرع ستاربكس في الحرم الجامعي، وهو جزء من امتياز يُعتبر مؤيدًا لبكين، ومن المتوقع ظهور تجمعات في جميع أنحاء المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتبوا على الحائط الزجاجي للمطعم: "إدانة وحشية الشرطة".

واصطف مئات الطلاب، معظمهم في أقنعة وحملوا الشموع، في صمت لوضع الزهور البيضاء في الجزية.

كما غادر الآلاف الزهور في المكان، الذي سقط فيه في موقف السيارات في تسيونغ كوان أو، إلى الشرق من شبه جزيرة كولون.

وفي منطقة التسوق في "Causeway Bay"، اصطف المئات في الشوارع في صمت، مع رعشة المدينة الغريبة في الخلفية.

وأشاد الطلاب بالزهور لتشاو تسز لوك، 22 عامًا، وهو طالب جامعي سقط أثناء الاحتجاجات في نهاية الأسبوع وتوفي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.

بدأ الناس في الصراخ على "الشرطة السوداء"، في إشارة إلى الوحشية المتصورة، وسدوا الشوارع في خليج كوزواي.

وفي مونغ كوك، حاصر العشرات من الناشطين قبالة طريق ناثان، الذي يؤدي إلى الميناء إلى الجنوب.

كما قاموا بتخريب مدخل مغلق للمترو، ورميهم بالطوب وصب الزيت عبر الشواية المعدنية، ودمروا كشك الهاتف في انفجار صغير، كانت هناك اشتباكات وحرائق في بلدة شاين تينريتيز.

وفي تسونغ كوان أو، حيث كان الناس يتركون الزهور ويبكيون بصمت لساعات، صرخ الناس بالتشجيع وسوء المعاملة بعد إشعال النار في إشارة المرور.

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وقال بن تشاو، صديق تشاو وزميله في جامعة جنوب كاليفورنيا، طالب علوم الكمبيوتر الجامعي، إنه يحب لعب كرة السلة وكرة السلة.

وقال لرويترز بالبكاء "لعبنا كرة السلة معا لمدة عام، آمل أن يستريح في سلام، أنا حقا أفتقده."

دوامة العنف

كان الطلاب والشباب في طليعة مئات الآلاف، الذين خرجوا إلى الشوارع منذ يونيو سعيا وراء ديمقراطية أكبر، من بين مطالب أخرى، والتجمع ضد التدخل الصيني المتصوَّر في المركز المالي الآسيوي.

وعادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان"، مما أتاح لها التمتع بالحريات الاستعمارية في البر الرئيسي، بما في ذلك القضاء المستقل والحق في الاحتجاج.

وتنفي الصين التدخل في هونج كونج وألقت باللوم على الدول الغربية في إثارة المتاعب.

كما تم إشعال الاحتجاجات من خلال مشروع قانون لتسليم المجرمين الآن يسمح بإرسال الناس إلى الصين القارية للمحاكمة، ولكن تطورت لتصبح دعوات أوسع للديمقراطية، إنها تشكل أحد أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه مهام منصبه في عام 2012.

ونشرت صحيفتان مؤيدتان لبكين إعلانات على صفحات كاملة، بتكليف من "مجموعة من أهالي هونج كونج"، داعين إلى تأجيل انتخابات المجالس المحلية الأدنى مستوىًا المقرر إجراؤها في 24 نوفمبر، وهي خطوة من شأنها أن تغضب من ينادون بالديمقراطية.

كما ألقى المحتجون قنابل البنزين وخربوا البنوك والمتاجر ومحطات المترو، أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الحالات الذخيرة الحية.

وفي يونيو، سقط ماركو ليونج، 35 عامًا، بعد وفاته من سقالات البناء بعد رفع اللافتات عن مشروع قانون تسليم المجرمين، ارتبط العديد من الشباب الذين قتلوا بحياتهم بالاحتجاجات.

ودعت الجامعة إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة تشاو، قائلة إن سيارات الإسعاف قد أغلقتها سيارات الشرطة وأن ضباط الإسعاف اضطروا إلى السير إلى مكان الحادث، مما تسبب في تأخير لمدة 20 دقيقة.

كما أعربت الحكومة عن "حزنها وأسفها الكبيرين"، وقالت متحدثة باسم الشرطة، والدموع في عينيها، إن الضباط سوف يكتشفون الحقيقة في أقرب وقت ممكن، وحثوا الجمهور على أن يكون "هادئًا وعقلانيًا".

وتشمل الاحتجاجات التي من المقرر عقدها في مطلع الأسبوع مسيرات في مراكز التسوق، بعضها انحدر في السابق إلى الفوضى حيث اقتحمت شرطة مكافحة الشغب المناطق المزدحمة بالعائلات والأطفال.

وقد دعا المتظاهرون إلى إضراب عام صباح الاثنين الماضي، والناس لمنع وسائل النقل العام، مثل هذه الدعوات لم تصل إلى شيء في الماضي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، احتشد المتظاهرون المناهضون للحكومة لمركز تجاري في إدارة الاشتباكات مع الشرطة التي شهدت رجلًا يقطع الناس بسكين ويعض جزءًا من أذن سياسي محلي.

