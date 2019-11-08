كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض أسعار النفط مع تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، متأثرة بعدم اليقين بشأن مدى قرب الولايات المتحدة والصين من اتفاق التجارة وارتفاع مخزونات الخام الأمريكي.

وانخفض سعر خام برنت القياسي 1.21 دولار إلى 61.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، في طريقه لإنهاء الأسبوع منخفضًا بنسبة 0.9٪.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط (خام غرب تكساس الوسيط) 95 سنتًا إلى 56.2 دولارًا للبرميل.

وأدت الحرب التجارية التي استمرت 16 شهرًا بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ودفعت المحللين إلى خفض توقعات الطلب على النفط، مما أثار مخاوف من أن وفرة المعروض قد تتطور في عام 2020.

كما قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس الماضي، إن البلدين اتفقا في الأسبوعين الماضيين على إلغاء التعريفات الجمركية التجارية على مراحل، دون إعطاء جدول زمني.

ولكن التعليق سرعان ما أصبح موضع شك بعد أن ذكرت رويترز أن الخطة واجهت معارضة داخلية قوية في الإدارة الأمريكية.

ولقد أشار المسؤولون الأمريكيون إلى وجهات نظر متعارضة حول وضع المحادثات.

كما تعرضت أسعار النفط أيضًا لضغوط منذ أن قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو هذا الأسبوع إنه أكثر تفاؤلًا بشأن التوقعات لعام 2020، ويبدو أنه قلل من أي حاجة لخفض الإنتاج بشكل أعمق.

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وسيؤدي الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والحلفاء، مثل روسيا، إلى تقييد الإمدادات حتى مارس من العام المقبل، يجتمع المنتجون يومي 5 و6 ديسمبر في فيينا لمراجعة هذه السياسة.

وقال كوميرز بنك في مذكرة "حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق جزئي (الولايات المتحدة - الصين)، فلن يكون دافع الطلب كافيا لتجنب زيادة العرض في العام المقبل، مما يعني أن أوبك ستظل بحاجة إلى إجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج".

ومع ذلك، فهناك من داخل أوبك يعتبرون أن التخفيضات الحالية كافية طالما أنها مطبقة باستمرار. هذا يمارس ضغطًا على الأسعار ".

وقالت ادارة معلومات الطاقة يوم الاربعاء الماضي ان مخزونات النفط الخام الامريكية ارتفعت بحدة الاسبوع الماضي حيث خفضت المصافي الانتاج وانخفضت الصادرات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن المخزونات في مركز تسليم كوشينغ بولاية أوكلاهوما لـ خام غرب تكساس الوسيط ارتفعت بمقدار 1.7 مليون برميل.

كما طغت هذه الإشارات الهابطة على بيانات الجمارك الصينية التي تبين أن واردات البلاد من النفط الخام في أكتوبر ارتفعت بنسبة 11.5 ٪ عن العام السابق إلى مستوى قياسي.

ولم تتأثر أسعار النفط بتقارير عن قيام القوات الإيرانية بإسقاط طائرة أجنبية بدون طيار فوق مدينة ماهشهر الساحلية.

