غدا السبت.. الملك محمد السادس يترأس احتفالات عيد المولد النبوي بمراكش

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، سيترأس غدا السبت إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بالقصر الملكي بمراكش. وجاء في بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الاحتفال سيكون بعد صلاة المغرب.

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