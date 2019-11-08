تحدث الدولي المغربي، أشرف حكيمي، للبرنامج الإسباني الشهير،”El Chiringuito”، عن الظروف الصعبة، التي عاشها، وأفراد عائلته خلال فترة طفولته.
وأكد حكيمي أنه ينتمي إلى عائلة فقيرة، كانت تجد صعوبة في توفير متطلبات الحياة، موضحا أن والده اشتغل بائعا متجولا، بينما والدته عملت في تنظيف المنازل.
وأشار الظهير المعار من ريال مدريد الإسباني إلى بروسيا دورتموند، أن والديه حرموا إخوته من أشياء كثيرة من أجل منحها له، مبرزا أن ما وصل إليه اليوم هو بمثابة تضحية من أجلهما.
وعن الأجواء في ألمانيا، والبعد عن أفراد عائلته، قال حكيمي إنه بمثابة تحفيز له لتقديم أفضل ما يملك مع فريقه فوق المستطيل الأخضر.
يذكر أن صاحب 21 سنة، يُقدم عروضا قوية مع بروسيا دورتموند، كان آخرها مساهمته في “الريمتونادا”، التي حققها فريقه، الثلاثاء الماضي، أمام ضيفه انتر ميلان الإيطالي، برسم رابع جولات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوربا.
وأحرز حكيمي ثنائية، قاد بها دورتموند إلى قلب تأخره بهدفين دون رد، إلى الفوز بثلاثة أهداف لاثنين، رافعا بذلك رصيده إلى أربعة أهداف في دوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر ما وصلت له اليوم تضحية من أجلهم.. حكيمي: “أنتمي لعائلة فقيرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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