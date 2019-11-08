تجاوز شباب الأردن.. الشباب السعودي يبلغ ربع نهائي كأس محمد السادس

حجز فريق الشباب السعودي لكرة القدم، بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله بهدف لمثله اليوم الجمعة، مع مضيفه شباب الأردن، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد.

وخلصت مجريات الشوط الأول من اللقاء، الذي احتضنه ملعب عبد ﷲ الثاني، إلى التعادل دون أهداف، قبل أن يفتتح صاحب الأرض حصة التسجيل في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 78 عن طريق اللاعب زيد جمال.

ولم تدم فرحة شباب الأردن بهذا الهدف أكثر من 8 دقائق، حين نجح الجزائري جمال بلعمري في تعديل الكفة للضيوف في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

ومنح هذا التعادل بطاقة التأهل للدور القادم، للشباب الذي تغلب على منافسه ذهابا بهدف نظيف، أحرزه اللاعب حسن معاذ فلاته دقيقة قبل نهاية الزمن الأصلي للمواجهة، التي جرت على أرضية ملعب الأمير خالد بن سلطان، أواخر أكتوبر الماضي.