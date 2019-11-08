لتزامنه مع ذكرى المولد النبوي ولقاء الفريق أمام النهضة.. الوداد يحدد توقيتا جديدا لجمعه العام

أعلن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعديل في توقيت أشغال الجمع العام العادي السنوي للفريق الأحمر، للموسم الرياضي 2019/2018.

وأكد الفريق البيضاوي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن أشغال جمعه العام ستنطلق، الأحد القادم، بداية من الساعة السابعة والنصف مساء، بدل السادسة كما كان مقررا في وقت سابق.

وأشار الوداد، أن التعديل في توقيت الجمع العام، جاء نزولا عند طلب عدد كبير من المنخرطين والمساندين، فضلا عن تزامنه مع ذكرى المولد النبوي، ومباراة الفريق أمام ضيفه نهضة بركان.

وكان الفريق الأحمر، أعلن أكتوبر الماضي، عن تحديد 10 نونبر الجاري، موعدا لعقد أشغال الجمع العام العادي السنوي للموسم الرياضي 2019/2018، وذلك بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء.

وأوضح بطل المغرب، أن جمعه العام، سيتضمن نقطتين، هما عرض، وتقديم، ومناقشة التقريرين الأدبي، والمالي للفريق، ثم طرحهما على التصويت.