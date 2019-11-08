نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 12) أبناء اللد (2-1) أبناء سخنين الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 9) شمشون كفر قاسم (3-0) هبوعيل بكعات هيردن الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 9) هبوعيل باقة الغربية (2-1) هبوعيل هرتسليا هبوعيل إكسال (2-0) مكابي كريات آتا النادي الرياضي دبورية (0-1) النادي الرياضي الطيرة مكابي طمرة (0-3) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 10) هبوعيل محنيه يهودا (0-3) هبوعيل قلنسوة بيتار رمات غان (1-4) شباب الطيبة أبناء يافا (1-1) مكابي بيتح تيكفا شمشون أبناء الطيبة (0-3) هبوعيل كريات أونو بيتار كفار سابا (1-1) هبوعيل كفر قاسم هبوعيل كفر برا (1-1) عيروني بيت دغان الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 10) بيتار يفنة (5-0) شباب رهط الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 10) شباب كفر كنا (0-1) شباب طمرة مكابي معلوت ترشيحا (5-3) أبناء نحف الأخوة يركا (1-7) بيتار نهريا أبناء مجد الكروم (1-0) النهضة الناصرة Advertisements أبناء طوبا (1-2) أخاء عكا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 10) مكابي أم الفحم (4-5) النادي الرياضي بردس حنا أبناء مصمص (2-0) عيروني نيشر اتحاد أبناء باقة (0-1) هبوعيل طيرات هكرمل مكابي عرب النجيدات (0-0) أخاء إكسال مكابي نافيه شعنان (2-3) اتحاد أبناء جت أبناء كفر قرع (3-0) هبوعيل صندلة الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 7) هبوعيل نهريا (2-1) أبناء دير الأسد هبوعيل صفد (1-1) أبناء البعنة الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 7) هبوعيل عرابة (2-2) مكابي يافة الناصرة الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 8) عيروني بيت شيمش (2-4) هبوعيل شقيب السلام هبوعيل سديروت (2-0) هبوعيل رهط شباب اللقية (0-1) هبوعيل مرحافيم مكابي حورة (4-0) عوتسماة بئر السبع الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 8) مكابي عسفيا (2-3) بيتار حيفا بيتار كريات أتا (0-18) أبناء قلنسوة هبوعيل أور عكيفا (2-0) أبناء جسر الزرقاء الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 8) شباب الطيرة (2-1) بيتار طوبروك

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