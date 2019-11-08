أبناء اللد يعود للفوز على حساب أبناء سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق أبناء اللد لتذوق طعم الفوز بعد سلسلة من الخسارات المتتالية، بعد الفوز على شقيقه اتحاد أبناء سخنين بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الممتازة.
واستضاف الفريق اللداوي المباراة على ملعبه، وسط حضور المئات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق السخنيني باب التسجيل بهدف من توقيع اللاعب موطي مالكا، ثم في الدقيقة 42 أدرك اللاعب بن بن يائير هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 58 حسم أبناء اللد المباراة لصالحه بهدف ثان من توقيع اللاعب، شاكيد حاتوخا.
وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أبناء سخنين عند 15 نقطة وهو يحتل المركز العاشر.
هذا، وسيحل أبناء اللد في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل رمات غان يوم 29 من الشهر الجاري، في حين سيستضيف أبناء سخنين نظيره هبوعيل العفولة يوم 2 من الشهر المقبل.
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