قائد عمليات نينوى يعلن سقوط اربعة صواريخ قرب معسكر القيارة ويؤكد مقتل ثلاثة 'ارهابيين'

اعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، الجمعة، عن سقوط اربعة صواريخ قرب معسكر القيارة، فيما أكد مقتل ثلاثة "ارهابيين".
وقال الزوبعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اربعة صواريخ سقطت خارج معسكر القيارة وعلى الفور تم الرد على الارهابيين".
وأضاف أنه "تم تدمير عجلة وقتل ٣ ارهابيين والعثور على ٣ صواريخ تم رفعها من مكان الحادث"، مؤكداً "ضبط عجلة ثانية محملة بقاعدة صواريخ قرب قاعدة القيارة".
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