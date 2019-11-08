متظاهرون يسقطون 'حواجز كونكريتية' وضعت بين مديرية التربية ومبنى محافظة كربلاء

أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، الجمعة، بقيام متظاهرين بإسقاط حواجز كونكريتية بين مديرية التربية ومبنى المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عشرات المتظاهرين أقدموا، اليوم، على إسقاط ثلاثة حواجز كونكريتية وضعتها القوات الأمنية على الطريق الرئيسي الذي يتجه من ساحة التربية، ( التي تعد مركز التظاهرات في المدينة)، الى مبنى المحافظة".
وأضاف أن "القوات الأمنية ردّت بالقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع عدة حالات اختناق بين صفوفهم".
وكانت القوات الامنية في محافظة كربلاء قد قطعت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، طريقاً رئيساً يتجه من ساحة التظاهر الى مبنى المحافظة.
وأضاف أن "القوات الأمنية ردّت بالقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع عدة حالات اختناق بين صفوفهم".
وكانت القوات الامنية في محافظة كربلاء قد قطعت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، طريقاً رئيساً يتجه من ساحة التظاهر الى مبنى المحافظة.
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