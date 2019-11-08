صرح مسؤول أمني أوروبي رفيع بأن عددا كبيرا من القطع الأثرية المسروقة خلال سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من سوريا والعراق لا يزال مخزنا في المنطقة بانتظار بيعها لاحقا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، جيل دي كيرشوف قوله، اليوم الجمعة: "لدي قناعة بأن الكثير مما سرق لا يزال مخزنا في محيط سوريا والعراق بانتظار تراجع الاهتمام لطرح هذه القطع في الأسواق لدى (دور مزادات) "كريستيز" أو "سوذبيز" في غضون ست إلى سبع سنوات".
وأضاف المسؤول: "في إطار حملاته الدعائية، كان "داعش" يدمر المواقع الأثرية، لكنه كان في الواقع يبيع تراخيص للتنقيب الأثري وكان ينهب أيضا" الآثار، مشيرا مع ذلك إلى أن نمط التمويل هذا كان "هامشيا" لدى التنظيم.
وأضاف المسؤول: "في إطار حملاته الدعائية، كان "داعش" يدمر المواقع الأثرية، لكنه كان في الواقع يبيع تراخيص للتنقيب الأثري وكان ينهب أيضا" الآثار، مشيرا مع ذلك إلى أن نمط التمويل هذا كان "هامشيا" لدى التنظيم.
ولفت المنسق إلى أن التصدي لتهريب الآثار مهمة صعبة لأن "كثيرين ممن يشترون هذه القطع لا يدركون أنهم يمولون الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أوروبي: داعش يخزن الآثار المسروقة من العراق وسوريا لبيعها لاحقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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