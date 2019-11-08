نجاة فنانة مصرية وطفليها من الموت

تعرضت الفنانة المصرية هالة صدقي لحادث سير مروع، إذ كانت بصحبة ابنها وابنتها في طريقهم للمشاركة في بطولة للسباحة. ونجت هالة وطفليها من الحادث، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، فيديو كشفت خلاله عن وجود قطع في إطارات السيارة، معلقة "ولادي عندهم بطولة سباحة مهمة، وتقريبا العربية كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كده، الحمد لله".



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