بالحجارة والزجاجات.. الأكراد يستقبلون دوريات أردوغان شمالي سوريا

الدوريات التركية في شمالي سوريا- أ.ف.ب

استقبل الأكراد في شمالي سوريا، الجمعة، الدوريات العسكرية التركية بالحجارة والزجاجات، رافضين العدوان على أراضيهم والانتهاكات التي ارتكبها الجيش التركي تجاههم.



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الدوريات العسكرية التركية التي رشقها الأكراد بالحجارة، قامت بدهس أحدهم وتسببت في مقتله.

وتشهد المناطق الواقعة شمال شرقي سوريا منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، عدواناً تركياً قوبل بتنديد عربي ودولي واسع، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحذرت العديد من الدول من عواقب هذه العملية العسكرية، وما يمكن أن تخلفه من مأساة إنسانية، لا سيما مع الكثافة السكانية التي تشهدها مدن الشمال السوري.

وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان التركي على الأراضي السورية، توصلت واشنطن وأنقرة، الخميس، إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.













ورغم الاتفاق التركي الأمريكي، عقدت موسكو وانقرة اتفاقاً آخر حول الوضع في شمالي سوريا، وتوصلت إلى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية قطع الطريق أمام الإرهابيين في سوريا وعدم السماح لهم بالاستفادة من العمليات العسكرية التركية شمالي البلاد.

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وشدد بوتين، على أهمية إجراء محادثات جادة بين الحكومة السورية والأكراد، والعمل على إخلاء سوريا من الوجود الأجنبي غير القانوني.

ومع زيادة عمليات القتل والإصابات في صفوف المدنيين وحالات النزوح التي وصلت إلى الآلاف، نتيجة العملية التركية شمالي سوريا، بحث خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اتهام السلطات الكردية تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية ضدهم.

وقالت المنظمة، في بريد إلكتروني، في 22 أكتوبر/تشرين الأول: "يشارك خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تقييم مدى تطور الوضع في شمالي سوريا".









واتهمت الإدارة الذاتية الكردية تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية كالنابالم والفوسفور الأبيض، في هجومها على المقاتلين الأكراد شمالي سوريا.

وذكرت المنظمة أن "خبراءها يواصلون جمع المعلومات عن أي استخدام مفترض لمواد كيميائية كأسلحة".

ونشر مسؤولون أكراد على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر أطفالاً مصابين بحروق يمكن أن تكون ناجمة عن هذه الأسلحة، بحسب طبيب في محافظة الحسكة.

تطهير عرقي

وجّه ويليام روبوك، نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش، انتقادات حادة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.

وأضاف روبوك، بحسب مذكرة داخلية حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إدارة ترامب لم تبذل جهوداً كافية لمنع هجوم تركيا في الأراضي السورية، الذي قال إنه تسبب في "تطهير عرقي".

وأكد نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش، أن الولايات المتحدة "لم تحاول" اتخاذ تدابير أقوى لكبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وانتقد روبوك "الجهود الحثيثة للتطهير العرقي" من جانب تركيا والجماعات التي تدعمها في سوريا بحق الأكراد، التي "لا يمكن تعريفها إلا أنها جرائم حرب أو تطهير عرقي".