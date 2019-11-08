انت الان تتابع انفجار بركان ساكوراجيما في اليابان وسحابة رماد بارتفاع 5.5 كيلومتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بركان شينمويداكي النشط الواقع بين محافظتي ميازاكي و كاجوشيما جنوب غرب اليابان

ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن بركان ساموراجيما في اليابان أطلق اليوم الجمعة سحابة من الدخان والرماد بارتفاع عدة كيلومترات في أكبر انفجار له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الوكالة نقلا عن محطة محلية للأرصاد الجوية إن البركان الموجود في جزيرة كيوشو وهي الجزيرة الرئيسية الواقعة في أقصى جنوب البلاد أطلق سحابة من الرماد بارتفاع 5.5 كيلومتر في أول مرة يزيد فيها ارتفاع سحابة الدخان على خمسة كيلومترات منذ يوليو تموز عام 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن البركان نشط للغاية وأنه انفجر أكثر من مئة مرة في العام الجاري وحده مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن.

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وقبل أيام، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية، أن بركانا ثار على جزيرة ساتسومايو بجنوب شرق اليابان، في وقت متأخر اليوم السبت، لكن لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع أضرار في الجزيرة التي يعيش فيها عدد قليل من السكان في مقاطعة كاجوشيما.

وناشدت المكاتب المحلية لإدارة الأرصاد سكان الجزيرة، الابتعاد عن المنطقة، كما أصدرت تحذيرا من الدرجة الثانية على مقياس من 5 درجات، بعد حدوث الثوران في حوالي الساعة 17:35 بالتوقيت المحلي (0836 بتوقيت غرينتش)، وفقا لرويترز.

ونجم عن البركان سحبا من الرماد، على ارتفاع أكثر من 3000 قدما في السماء، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.