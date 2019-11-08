12 أزمة تهدد المجتمع الدولي

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يواصل مركز العمل الوقائي (CPA) تحليلاته حول الأخطار التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والعالم خلال الفترة المقبلة، استنادا إلى الأحداث والمتغيرات التي شهدتها جميع مناطق العالم في 2019. وبعدما وضع المركز 5 أخطار حرجة تستدعي التدخل العسكري تتصدرها إيران، وضع قائمة أخرى تضم 12 خطرا تواجه العالم، وصفها بأنها ذات تأثير «كبير»، مشيرا إلى أن النزاعات المتعلقة بها ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة، لكنها لا تنطوي على التزام بمعاهدة الدفاع المتبادل.

وتصدرت الحرب الأهلية في سوريا التي خلفت أكثر من 6 ملايين نازح يستنفرون جهود العالم ويتسببون في أزمة إنسانية الأخطار الكبيرة، بينما بات إردوغان وتركيا يشكلان صداعا مزمنا لاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، في حين تراجع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي للمركز التاسع في الاهتمام، في ظل وجود أزمات أخرى بينها المظاهرات التي يشهدها لبنان والعراق، والاضطرابات المستمرة في كشمير بين باكستان والهند.

1 الحرب في سوريا

المنطقة: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: غير متغيرة

نوع الصراع: حرب أهلية

2000 العدد التقريبي للقوات الأمريكية في سوريا

5.7 ملايين العدد المقدر للاجئين السوريين المسجلين

6.2 ملايين العدد المقدر للنازحين داخليا في سوريا

التطورات الأخيرة

في ديسمبر 2018 أعلن الرئيس دونالد ترمب قرارا بسحب نحو ألفي جندي أمريكي من سوريا. وفي 16 يناير 2019 أسفر هجوم في منبج أعلنه تنظيم داعش عن مقتل 19 شخصا على الأقل، بينهم أربعة أمريكيين.

قتل اثنان فقط من الأمريكيين أثناء القتال في سوريا منذ بدء الحملة التي تقودها الولايات المتحدة.

يواصل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة القيام بضربات عسكرية ضد داعش ويوفر الدعم للقوات الديمقراطية السورية وقوات الأمن الداخلية.

2 الاضطرابات في العراق

المنطقة: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: غير متغيرة

نوع الصراع: حرب أهلية

5200 العدد التقديري للعسكريين الأمريكيين في العراق

31,406 عدد غارات التحالف الجوية ضد أهداف الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

1.96 مليون العدد المقدر للأشخاص الذين ما زالوا مشردين داخليا

التطورات الأخيرة

في أواخر أبريل 2018 حل الجيش الأمريكي رسميا القيادة المشرفة على الحرب ضد جماعة داعش التي أعلنت نفسها في العراق، وأعلن انتهاء العمليات القتالية الرئيسة ضد الجماعة، وبقي أكثر من خمسة آلاف من أفراد الخدمة الأمريكية في العراق، للمساعدة في تحقيق الاستقرار.

في أكتوبر 2018 انتخب برهم صالح رئيسا للعراق، ثم عين صالح السياسي الشيعي عادل عبدالمهدي، نائب الرئيس السابق ووزير النفط، رئيسا للوزراء. وتواجه حكومة المهدي تحديات فورية في مواجهة الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف في خريف عام 2018، خاصة في مدينة البصرة الجنوبية.

3 التشدد في باكستان

المنطقة: آسيا

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: غير متغيرة

نوع الصراع: الإرهاب

140 - 150 عدد الأسلحة النووية في باكستان

2,366- 3,700 العدد التقديري للأشخاص الذين قتلتهم الطائرات الأمريكية بدون طيار

481 مليون دولار المساعدات الخارجية الأمريكية في عام 2018

التطورات الأخيرة

لا تزال باكستان تواجه تهديدات كبيرة لأمنها الداخلي من فصائل حركة طالبان باكستان وغيرها من الجماعات المسلحة، بما في ذلك إحدى الشركات التابعة لداعش، وتواصل حركة طالبان والجماعات المسلحة الطائفية استهداف قوات الأمن والمدنيين.

في يونيو 2018 قتل زعيم حزب طالبان التركي الملا فضل الله، في غارة بطائرة بدون طيار في أفغانستان؛ واختير المفتي نور والي محسود قائدا جديدا للحزب بعد أيام.

4 الاضطرابات في لبنان

المنطقة: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: غير متغيرة

نوع الصراع: عدم الاستقرار السياسي

1.5 مليون العدد المقدر للاجئين

236 مليون دولار المساعدات الخارجية الأمريكية

11,309 العدد التقديري لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

التطورات الأخيرة

في مايو 2018 أجرى لبنان أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات.

حزب الله، وهو حزب سياسي شيعي ومنظمة مسلحة تدعمها إيران وتصفها الولايات المتحدة بأنها جماعة إرهابية، زاد حصته من المقاعد إلى 53%. على الرغم من إجراء الانتخابات قبل أشهر إلا أن السياسيين اللبنانيين لم يتمكنوا من كسر الجمود السياسي وتشكيل حكومة وحدة حتى يناير 2019.

5 الصراع بين تركيا والأكراد

المنطقة: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: غير متغيرة

نوع الصراع: النزاع الإقليمي

15.4 مليونا عدد الأكراد في تركيا تقديريا

حزب العمال الكردستاني المجموعة الرئيسة المعنية

35 سنة عدد السنوات منذ بدء التمرد

التطورات الأخيرة

يستهدف الجيش التركي بانتظام قواعد حزب العمال الكردستاني، حيث اشتكت الحكومة العراقية من التوغلات التركية في أراضيها ذات السيادة.

في حين بدأ إردوغان الشهر الماضي توغلا في شمال شرق سوريا بداعي إنشاء منطقة آمنة ونقل اللاجئين السوريين في بلاده إليها، نفذ ترمب عقوبات كبيرة على تركيا

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6 الإرهاب في مصر

المنطقة: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: غير متغيرة

نوع الصراع: عدم الاستقرار السياسي

32.6 % مجموع بطالة الشباب المقدرة

800 - 1200 العدد التقديري لمقاتلي داعش في مصر

94 مليون دولار المساعدات الخارجية الأمريكية عام 2019

التطورات الأخيرة

في فبراير 2018 أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجيش المصري بهزيمة الجماعة المتشددة، ولاية سيناء، وأعلن الجيش في وقت لاحق إطلاق تدابير واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وأجزاء من دلتا النيل والصحراء الغربية، وذكر الجيش في فبراير الماضي أنه قتل أكثر من 550 مسلحا منذ بدء العمليات عام 2018. وشدد الرئيس السيسي منذ إعادة انتخابه قوانين مكافحة التطرف.

7 الصراع في أوكرانيا

المنطقة: أوروبا وأوراسيا

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: غير متغيرة

نوع الصراع: النزاع الإقليمي

أكثر من 10,000 العدد التقديري للخسائر المدنية

1.5 مليونالعدد المقدر للنازحين داخليا

280 ميلا طول الخط الأمامي

التطورات الأخيرة

انتقل الصراع في شرق أوكرانيا إلى طريق مسدود بعد اندلاعه للمرة الأولى في أوائل عام 2014، لكن القصف والمناوشات لا يزالان يحدثان بانتظام، بما في ذلك تصاعد العنف في ربيع عام 2018. ومنذ تولي دونالد ترمب منصبه واصلت إدارته الضغط على روسيا بشأن تورطها في شرق أوكرانيا.

في يناير 2018 فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 21 فردا وتسع شركات مرتبطة بالنزاع.

8 العنف الجنائي في المكسيك

المنطقة: الأمريكتان

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: غير متغيرة

نوع الصراع: العنف الجنائي

68.5 مليونا المساعدات الخارجية الأمريكية

أكثر من 200 خلايا تهريب المخدرات

150,000 عدد الوفيات منذ عام 2006 بسبب العنف الإجرامي المنظم

التطورات الأخيرة

يكافح تطبيق القانون والجيش في المكسيك لكبح العنف المرتبط بالجريمة، ففي عام 2018 ارتفع عدد جرائم القتل المرتبطة بالمخدرات في المكسيك إلى 33341 جريمة، بزيادة 15% عن العام السابق، وهو رقم قياسي، علاوة على ذلك قتلت العصابات المكسيكية ما لا يقل عن 130 مرشحا وسياسيا في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية المكسيكية عام 2018.

9 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

المنطقة: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: غير متغيرة

نوع الصراع: النزاع الإقليمي

3166 الإعلان عن وحدات جديدة في مستوطنات الضفة الغربية عام 2017

44 % معدل البطالة في قطاع غزة

2324 العدد التقديري للوفيات خلال حرب الأيام الخمسين في يونيو / يوليو 2014

التطورات الأخيرة

نظم الفلسطينيون في غزة مظاهرات أسبوعية بين 30 مارس و15 مايو 2018 على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

تزامن الاحتجاج النهائي مع الذكرى السبعين للنكبة، وهي الهجرة الفلسطينية التي صاحبت الاستقلال الإسرائيلي، وكذلك نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المتنازع عليها.

وفقا للأمم المتحدة قتل 183 متظاهرا وأصيب أكثر من 6000 شخص بالذخيرة الحية.

10 بوكوحرام في نيجيريا

المنطقة: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: غير متغيرة

نوع الصراع: طائفي

أكثر من 37,500 عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ مايو 2011

2.5 مليون عدد النازحين في حوض بحيرة تشاد

حوالي 244,000 العدد المقدر للاجئين النيجيريين

التطورات الأخيرة

بعد ذروة أعمال العنف المرتبطة ببوكوحرام في عامي 2014 و2015، انخفض عدد الإصابات المنسوبة إلى المجموعة بشكل كبير.

قام الجيش النيجيري بمساعدة من بنين والكاميرون وتشاد والنيجر بطرد بوكوحرام من مقاطعات عدة في شمال شرق نيجيريا، لكن المجموعة تحتفظ بالسيطرة على بعض القرى وجيوب الأراضي وتستمر في شن هجمات انتحارية فتاكة واختطاف المدنيين، حيث جرى اختطاف أكثر من مئة طالب.

11 صراع الهند وباكستان

المنطقة: آسيا

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: تدهور

نوع الصراع: النزاعات بين الدول

118,930 ميلا مربعا مجموع الأراضي المتنازع عليها

450 ميلا طول خط السيطرة

3 عدد المناطق المتنازع عليها

التطورات الأخيرة

مع استمرار العنف في كشمير والتهديد المتزايد للنشاط الإرهابي من جانب الجماعات المسلحة المتمركزة في باكستان، لا تزال التوترات والمخاوف بشأن مواجهة عسكرية خطيرة بين الجارتين المسلحتين نوويا الهند وباكستان عالية.

12 الاضطرابات في فنزويلا

المنطقة: الأمريكتان

التأثير على المصالح الأمريكية: كبير

حالة الصراع: تدهور

نوع الصراع: عدم الاستقرار السياسي

3.4 ملايين عدد اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا

25 %النسبة المئوية للسكان المحتاجين للمساعدة

10ملايين دولار معدل التضخم المتوقع 2019 «متوسط ​​أسعار المستهلك»

التطورات الأخيرة

تواجه فنزويلا أزمة إنسانية، ويفر الآلاف من الناس من البلاد كل يوم، معظمهم مشيا على الأقدام. وفي أبريل 2019، بعد سنوات من إنكار وجود أزمة إنسانية ورفض السماح بدخول المساعدات الأجنبية إلى البلاد ووصف شحنات المساعدات بأنها خدعة سياسية من قبل الولايات المتحدة، سمح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بدخول شحنة من إمدادات الطوارئ من الصليب الأحمر، وزادت العقوبات الأمريكية ضد حكومة مادورو.