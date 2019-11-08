شكرا لقرائتكم حكومة العراق تحرك قضايا فساد ضد مسؤولين كبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، الجمعة، أن الحكومة قامت "بتحريك العديد من قضايا الفساد ضد عدد من كبار المسؤولين".

وقال الحديثي إن "الحكومة العراقية تعمل على سن العديد من القوانين الإصلاحية في البلاد".

وذكر أن الحكومة "تعمل على سن قانون جديد للانتخابات وتوزيع عادل للثروة".

Advertisements

سعد الحديثي

وميدانيا، أفادت أنباء بقيام عناصر الأمن العراقي، الجمعة، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في البصرة ما أسفر عن جرح 3 أشخاص على الأقل. كما أوقع الأمن أيضا إصابات بالمتظاهرين في العاصمة العراقية، بغداد.

وفي بيان جديد، أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية مقتل 23 متظاهرا وإصابة 1077 خلال 5 أيام من الاحتجاجات.

وأشار الحديثي إلى أن "الحراك يساعد السلطة السياسية على معالجة الكثير من الخلل".

وشدد على أن "الحراك السلمي محل احترام من قبل السلطات"، في إشارة ضمنية إلى استنكار أي عمليات تخريب من جانب بعض المتظاهرين.