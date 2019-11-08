شكرا لقرائتكم ترمب: لم أوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أنه يعارض إلغاء كامل التعرفات الجمركية الإضافية التي فرضها على مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية منذ آذار/مارس 2018، في موقف يتناقض مع ما أعلنته الحكومة الصينية.

ورداً على سؤال عن الإلغاء التدريجي لكامل الرسوم الجمركية الإضافية بحسب ما أعلنت بكين أمس الخميس، قال ترمب: "لن أفعل ذلك".

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من جهة أخرى، أكد ترمب أن اتفاقاً مع الصين سيوقع في الولايات المتحدة، مضيفاً: "سيتم ذلك في بلادنا، ربما في ولاية ايوا".

وجاءت تعليقات ترمب اليوم بعد أن قال مسؤولون من البلدين أمس الخميس إن الصين والولايات المتحدة وافقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية متبادلة إذا تم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.

وإثر تصريحات ترمب، هبط الدولار والأسهم الأميركية.