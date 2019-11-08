بول زيتون: تحويل أسعار بطاقات التشريج من الدولار إلى الليرة اللبنانية بدعة

أكّد رئيس نقابة العاملين في قطاع ​الخلوي​ و​الاتصالات​ بول زيتون، في تصريح تلفزيوني، أن "تحويل أسعار بطاقات التشريج من ​الدولار​ إلى ​الليرة اللبنانية​ بدعة"، معلنًا عن "أننا مستعدون أن نقدم 1.75 في المئة إلى خزينة ​الدولة​ وراضون أن نأخذ 2 في المئة".

وأشار زيتون الى أن "المشكلة لا تزال عند الوكيل لأنه يسلم بطاقات التشريج على أساس سعر صرف السوق"، مشددًا على "أنني أناشد ​وزارة الاقتصاد​ أن تتوجه لدى الوكلاء للمراقبة وليس لدى أصحاب المحال".

