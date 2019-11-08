بول زيتون: تحويل أسعار بطاقات التشريج من الدولار إلى الليرة اللبنانية بدعة

أكّد رئيس نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات بول زيتون، في تصريح تلفزيوني، أن "تحويل أسعار بطاقات التشريج من الدولار إلى الليرة اللبنانية بدعة"، معلنًا عن "أننا مستعدون أن نقدم 1.75 في المئة إلى خزينة الدولة وراضون أن نأخذ 2 في المئة".
وأشار زيتون الى أن "المشكلة لا تزال عند الوكيل لأنه يسلم بطاقات التشريج على أساس سعر صرف السوق"، مشددًا على "أنني أناشد وزارة الاقتصاد أن تتوجه لدى الوكلاء للمراقبة وليس لدى أصحاب المحال".
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