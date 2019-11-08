محتجون تظاهروا امام مصرف لبنان في الحمرا

افادت معلومات صحافية بأن عددا من المحتجين نفذوا اعتصاما أمام مصرف لبنان، رددوا خلاله شعارات طالبت ب"التغيير". وتخلل الاعتصام قرع على الطناجر.
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