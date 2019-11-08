عميد الخارجية في "القومي" التقى سفير الصين في لبنان

التقى عميد الخارجية في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​قيصر عبيد​، سفير جمهورية ​الصين​ الشعبية ​وانغ كيجيان​، وتمّ عرض آخر المستجدات.

وأكد عبيد خلال اللقاء على أهمية دور جمهورية الصين الشعبية وسياساتها تجاه بلادنا، والتي تقوم على مبدأ احترام السيادة الوطنية ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول ذات السيادة، إضافة الى ما تقدمه من دعم ومساعدات خصوصاً للبنان وسوريا.

وأعرب عبيد عن تقدير "القومي" لمواقف جمهورية الصين، مؤكداً التضامن معها في مواجهة ​العقوبات الأميركية​ وفي مواجهة كل محاولات استهدافها من قبل الادارة الأميركية وحلفاءها. ورأى أن سعي الصين وتطلعاتها نحو تعزيز التبادل التجاري عبر طريق الحرير، خطوات من شأنها نشر الإزدهار الذي يصب في مصلحة الدول والشعوب.

من جهته جدّد كيجيان موقف بلاده الحازم في دعم القضايا العادلة والمحقة، واحترام سيادة الدول ورفض كل محاولات المس بهذه السيادة. وأكد وقوف الصين الى جانب لبنان والحرص على استقراره ووحدته. كما أكد وقوف الصين الى جانب سوريا في بسط وتثبيت سيادتها على كل الأراضي السورية، ودعم عودة النازحين السوريين الى مدنهم وأرزاقهم.

وأوضح كيجيان أن بلاده عازمة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة، وبأن لبنان وغير بلد ضمن خارطة طريق الحرير.