بستاني: نتمنى أن نكتشف الغاز من الحفرة الأولى

أكّدت وزيرة ​الطاقة​ والمياه في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ندى بستاني​، في تصريح تلفزيوني، "أننا نسير بحسب الخطة التي وضعناها ومنذ يومين وصلت الى ​لبنان​ المستوعبات التي تحتوي كل المعدات لحفر أول بئر في البلوك رقم 4"، مشيرة الى أن "الأمور سلسة وشركة "​توتال​" و"أني" و"نوقاتيك" ملتزمة بعملها".

وكشفت بستاني عن أن "يوم الأحد ستصل ​باخرة​ ومن بعدها سننتظر باخرة أخرى ستستخرج ​الغاز​ إذا وجد"، موضحة أن "عملية الاستكشاف تستغرق 55 يومًا ومن بعدها يرسلون النتائج الى ​فرنسا​ لمعرفة كمية الغاز الموجودة ونوعه".

ولفتت الى أنه "بحسب المسح الجيولوجي التي قمنا به هناك حظوظ كبيرة مع العلم أن المعدل العالمي يشير الى أنه يجب الحفر 3 مرات لكن نتمنى أن نكتشف الغاز من الحفرة الأولى".

