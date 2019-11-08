أكّدت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، في تصريح تلفزيوني، "أننا نسير بحسب الخطة التي وضعناها ومنذ يومين وصلت الى لبنان المستوعبات التي تحتوي كل المعدات لحفر أول بئر في البلوك رقم 4"، مشيرة الى أن "الأمور سلسة وشركة "توتال" و"أني" و"نوقاتيك" ملتزمة بعملها".
وكشفت بستاني عن أن "يوم الأحد ستصل باخرة ومن بعدها سننتظر باخرة أخرى ستستخرج الغاز إذا وجد"، موضحة أن "عملية الاستكشاف تستغرق 55 يومًا ومن بعدها يرسلون النتائج الى فرنسا لمعرفة كمية الغاز الموجودة ونوعه".
ولفتت الى أنه "بحسب المسح الجيولوجي التي قمنا به هناك حظوظ كبيرة مع العلم أن المعدل العالمي يشير الى أنه يجب الحفر 3 مرات لكن نتمنى أن نكتشف الغاز من الحفرة الأولى".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: نتمنى أن نكتشف الغاز من الحفرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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