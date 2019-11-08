حسن: لحكومة تباشر فورا ورشة عمل على كل المستويات لوقف التدهور ومواجهة التحديات

اعتبر شيخ عقل طائفة الموّحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، أن الازمة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الخطيرة جدا التي تمر بها البلاد تستدعي الاسراع في تكليف رئيس لتأليف حكومة جديدة، تباشر فورا ورشة عمل على كل المستويات لوقف التدهور ومواجهة التحديات الكبيرة، وانقاذ الوطن قبل فوات الآوان.
وفي رسالة لمناسبة عيد المولد النبوي، دعا كل القوى السياسية إلى أن تستمع الى صوت الناس وتلبية حقوقهم ومطاليبهم، فذلك هو السبيل الوحيد لمنع الانهيار.
وشدد على أن "بلدَنا اليوم بحاجةٍ إلى مشاركةِ العدد الأكبر من المُخلصِين لعبُور الجِسر إلى لبنان الَّذي نتمنَّاهُ جميعاً، لبنان الوطن المعافى المستقرّ الناهِض من ركام الحروبِ والانحرافات المؤذية إلى بناء دولة القانُون العادِل والمؤسَّسات النزيهة والمواطَنة التي تُعيد لكلِّ مواطنيها فرص العدالة والنزاهة والحياة الحرَّة الكريمة".
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