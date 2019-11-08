اشارت لجنة متابعة الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية الى انه "تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الشباب المتظاهر في الساحات لزيارة ​قصر بعبدا​ والإدلاء بمطالبهم، وبما أن صرخة الناجحين بكفاءتهم في مباريات مجلس الخدمة المدنية والمجمدة مراسيمهم بذريعة التوازن الطائفي قد ملأت ساحات الاعتصام من ​طرابلس​ إلى صور وعلى امتداد ارض الوطن، قررت مجموعة من الشباب الناجحين في هذه المباريات زيارة قصر بعبدا غدا السبت ٩ تشرين الثاني ٢٠١٩ الساعة ١١ من قبل الظهر وطلب مقابلة فخامة الرئيس عون لإطلاعه على قضيتنا وعلى الظلم الذي نعاني منه نتيجة تجميد مراسيمنا منذ أكثر من سنتين والمطالبة بأن تكون الكفاءة المعيار الوحيد للتوظيف"، لافتة الى انه "سبق وتواصلنا مع ​القصر الجمهوري​ لطلب موعد مع فخامة الرئيس بعد كلمته التي دعا فيها الشباب الى الحوار في بعبدا، غير ان دوائر القصر لم تستجب ولم تحدد لنا اي موعد، لذلك قررنا اللجوء إلى فخامة الرئيس دون موعد لعلّنا نتمكن من ايصال صوتنا له".

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كانت هذه تفاصيل خبر الناجحون في مجلس الخدمة المدنية: قررنا اللجوء إلى فخامة الرئيس غداً لايصال صوتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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