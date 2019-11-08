رئيس بلدية طرابلس: لا صحة لما يتداول عن انشاء مكب جديد في طرابلس

نفى رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​ "ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من صور عن إنشاء مكب جديد بجوار المكب الحالي في طرابلس في منطقة المحجر الصحي، لنفايات الأقضية المجاورة لمدن الفيحاء".

وأكد يمق ان "الصور المتداولة هي للمطمر الصحي المستحدث منذ مدة، المجاور للمكب القديم، والذي إفتتح قبل فترة ليستخدم موقتا، وهو مخصص لنفايات مدن إتحاد بلديات الفيحاء حصرا، ريثما تتم معالجة ملف النفايات جذريا".

وشدد على ان "الصور المتداولة خاصة بالمطمر الحالي، لتلبية متطلبات رمي نفايات مدن الفيحاء فقط".