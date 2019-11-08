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بن سلمان يؤكد لغريفيث حرص السعودية على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني

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أكد ولي العهد السعودي الأمير "حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب ​اليمن​ي وأمن واستقرار اليمن"، متمنيًا أن "يكون اتفاق ​الرياض​ فاتحة خير لتفاهمات أوسع".

وأشار بن سلمان، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ​مارتن غريفيث​، إلى أن "الاتفاق بين أبناء الشعب اليمني سيؤدي إلى التوصل لحل سياسي شامل ينهي ​الأزمة​ اليمنية".

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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