بن سلمان يؤكد لغريفيث حرص السعودية على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب ​اليمن​ي وأمن واستقرار اليمن"، متمنيًا أن "يكون اتفاق ​الرياض​ فاتحة خير لتفاهمات أوسع".

وأشار بن سلمان، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ​مارتن غريفيث​، إلى أن "الاتفاق بين أبناء الشعب اليمني سيؤدي إلى التوصل لحل سياسي شامل ينهي ​الأزمة​ اليمنية".

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها.