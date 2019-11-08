إصابة 38 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

أفادت ​وزارة الصحة​ في ​قطاع غزة​ بـ "إصابة 38 فلسطينيا بنيران ​الجيش الإسرائيلي​ خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع"، موضحة أن "الطواقم الطبية تعاملت مع إصابات مختلفة، منها 16 بالرصاص الحي، في مناطق مختلفة شرقي قطاع غزة".

وقد توافد الآلاف من المتظاهرين للمشاركة في الجمعة الـ 82 لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية ​لقطاع غزة​، والتي أطلق عليها المنظمون جمعة "مستمرون".

ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية، فقد أطلقت ​القوات الإسرائيلية​ الرصاص وقنابل ​الغاز​ باتجاه المشاركين الذين أشعلوا إطارات السيارات مقابل مخيمي العودة برفح و​خان يونس​.

