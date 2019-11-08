أردوغان: لن نصغي بتاتا لمن يقولون "ليرحل السوريون"

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "أننا لن نصغي بتاتًا لمن يقولون "ليرحل السوريون"، موضحًا "أننا كمسلمين نعيش أيامًا عصيبة حيث نمر بفترة أسرت فيها الفتنة الطائفية والتعصب للعرق واللون واللغة والقبيلة قلوبنا وعقولنا والحضارة الإسلامية كأنها تتعرض لإبادة ثقافية من قبل القطعان القاتلة مثل "داعش" و"بوكو حرام" و"الشباب" و"غولن" و"بي كا كا" و"ي ب ك" من جهة، ومن جهة أخرى تمزق جسدها براثن الجهل والتعصب المذهبي".

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