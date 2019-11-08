الموفد الفرنسي يصل إلى لبنان في 12 الحالي بزيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين

أفادت قناة الـ"OTV" بأن الموفد الفرنسي من الرئيس ايمانويل ماكرون كريستوف فارنو يصل الى بيروت في 12 الحالي، في زيارة تستمر حتى 14 يلتقي خلالها كبار المسؤولين.
تجدر الإشارة إلى أن فارنو يشغل منصب مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية.
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