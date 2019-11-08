الموفد الفرنسي يصل إلى لبنان في 12 الحالي بزيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين

أفادت قناة الـ"OTV" بأن الموفد الفرنسي من الرئيس ​ايمانويل ماكرون​ كريستوف فارنو يصل الى ​بيروت​ في 12 الحالي، في زيارة تستمر حتى 14 يلتقي خلالها كبار المسؤولين.

تجدر الإشارة إلى أن فارنو يشغل منصب مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية.