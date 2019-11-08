حث المدير الإقليمي للبنك الدولي ​لبنان​ على تشكيل ​حكومة​ جديدة "خلال أسبوع" لمنع مزيد من التدهور وخسارة الثقة في اقتصاد البلاد. ولفت ساروج كومار جها، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس”، إلى أن "تصاعد المخاطر أمام استقرار لبنان المالي والاقتصادي يعد مصدر مخاوف كبيرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يدعو لبنان إلى تشكيل حكومة خلال أسبوع ويحذر من مخاطر كبيرة تواجه الاستقرار في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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