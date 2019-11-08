جعجع يحذر من اندلاع اضطرابات في لبنان إذا حدث نقص في السلع الأساسية

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ أن "زعماء البلاد يبدون على كوكب آخر من دون مؤشر على تشكيل حكومة جديدة برغم معاناة البلاد من أزمة اقتصادية"، محذراً من اندلاع اضطرابات اجتماعية إذا حدث نقص في السلع الأساسية.

وفي حديث لوكالة "رويترز"، رأى أن "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب، كما يطالب المحتجون".

وأشار جعجع إلى عدم ظهور نتيجة لمحادثات تشكيل حكومة جديدة، قائلاً إن "السياسيين يتصرفون كما لو أن شيئا لم يتغير منذ أن عمت الاحتجاجات لبنان في 17 تشرين الأول".

ولفت الى انه "نسمع كل ساعة بأزمة على الأبواب، إن كان محروقات أو طحين أو أدوية"، مؤكداً أن الوضع المالي للبلاد أصبح "دقيقا جدا جدا".

Advertisements

وأضاف "أنا قلق من ألا تتأمن الاعتمادات اللازمة لشراء النفط وبالتالي الالتزامات المطلوبة لشراء أي شيء من الخارج"، لافتاً الى ان هذا سيؤدي إلى تملل اجتماعي كبير.

واتهم جعجع ​حزب الله​ بمحاولة تشكيل حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، بما في ذلك بالإصرار على أن تشمل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​.

وذكر جعجع أنه إذا تمكن الحريري من تشكيل حكومة مستقلة فإن حزب القوات سيدعمه رئيسا لها، مضيفا أن تشكيل حكومة محايدة مؤلفة من متخصصين هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

كما أشار إلى عدم حدوث تقدم حتى الآن. وقال: "الأهم من هذا يتبين لي بأن المعنيين بالأمر يتصرفون وكأنه لم يحدث بعد شيء في لبنان".