سليم صفير نفى ما يتم تداوله عن إغلاق المصارف لحين تأليف الحكومة

نفى رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ ما يتم تداوله عن إغلاق المصارف لحين تأليف الحكومة. وكان قد تم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن جمعية المصارف بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان ستصدر قراراً بالإغلاق التام لحين ​تشكيل الحكومة​.

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