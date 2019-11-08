سليم صفير نفى ما يتم تداوله عن إغلاق المصارف لحين تأليف الحكومة

نفى رئيس جمعية المصارف سليم صفير ما يتم تداوله عن إغلاق المصارف لحين تأليف الحكومة.
وكان قد تم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن جمعية المصارف بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان ستصدر قراراً بالإغلاق التام لحين تشكيل الحكومة.
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