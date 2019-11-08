إلزام ترامب بدفع مليوني دولار لإساءة استعمال أموال منظمة خيرية

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA ترامب وصف القضية بأنها لها دواف سياسية

أمرت محكمة في نيويورك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدفع مليوني دولار لاستعماله أموال منظمة خيرية تابعة له في تمويل حملته الانتخابية في عام 2016.

وقد أغلقت المنظمة، التي كانت تحمل اسم ترامب، في عام 2018 بعدما اتهمها الادعاء العام بأنها مجرد واجهة لخدمة مصالح الرئيس.

وقالت القاضية ساليان سكاربولا التي أصدرت الحكم إن المنظمات الخيرية، مثل التي كان يرأسها ترامب وثلاثة من أبنائه، لا يحق لها التدخل في السياسة.

وأوضحت سكاربولا أن على ترامب أن يدفع من ماله الخاص.

وأضافت "أُوجّه ترامب بدفع مليوني دولار، (وهو المبلغ) الذي كان سيحول إلى المنظمة لو كانت لا تزال موجودة".

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وقررت القاضية أن تذهب الأموال التي سيدفعها ترامب إلى 8 منظمات خيرية لا علاقة للرئيس الأمريكي بها.

وقالت سكاربولا إن ترامب "خان الأمانة" عندما سمح بأن تستعمل الأموال التي جمعت لقدماء المحاربين في تمويل حملته الانتخابية في عام 2016.

وقالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، إن دونالد ترامب الإبن، وإيريك ترامب، وإيفانكا ترامب، الذين كانوا يديرون المنظمة، مطالبون بحضور دورات تدريبية بشأن واجبات مديري المنظمات الخيرية.

وتم الاتفاق على مبلغ المليوني دولار في تسوية لقضية حركها الادعاء العام في ولاية نيويورك.

ووصف ترامب ومحاموه القضية بأنها لها دوافع سياسية، متهمين خصومه من الحزب الديمقراطي في نيويورك بالسعي بكل الوسائل من أجل مقاضاته.