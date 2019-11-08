شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشرطة التركية تطلق الغاز على الباعة المتجولين وتستولي على بضائعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لاعتداء الشرطة التركية على الباعة الجائلين ، والاستيلاء على بضاعتهم وسط اعتراض من المواطنين الأتراك على هذا التصرف القمعى فى حى طارلاباشى بمنطقة بيه أوغلو.

وذكرت منصات تركية،أنه عندما اعترض السكان على الاعتداء، اعتدت الشرطة التركية عليهم بالضرب، وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

وكان خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعد متسولاً من نوع جديد ، عبر المتاجرة بقضية المهاجرين ، وهو يعيد اليوم الابتزاز والتهديد بفتح الأبواب أمام المهاجرين إلى أوروبا في حال عدم تقديم المزيد من الدعم الدولي.